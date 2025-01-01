В Прикамье участникам СВО помогают в открытии своего дела в аграрной сфере
Пройти обучение могут также члены их семей
В 2025 году на «Школе фермера» пройти обучение смогут участники СВО, а также члены их семей, которые планируют работать в сельском хозяйстве. Об этом сообщает пресс-служба краевого правительства.
Напомним, «Школа фермера» — совместный образовательный проект АО «Россельхозбанк», Пермского аграрно-технологического университета и министерства агропромышленного комплекса Пермского края, направленный на привлечение жителей Прикамья в сельскохозяйственную отрасль.
Обучение длится 2,5 месяца. За этот период можно изучить современные технологии ведения отраслей животноводства и растениеводства. Кроме этого, в рамках обучения можно освоить основы управления фермерским хозяйством, а также продвижения своего товара на рынке. Помимо прочего, на обучении расскажут о правовых аспектах фермерского бизнеса.
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