В Прикамье участникам СВО помогают в открытии своего дела в аграрной сфере Пройти обучение могут также члены их семей Поделиться Твитнуть

Пресс-служба правительства Пермского края

В 2025 году на «Школе фермера» пройти обучение смогут участники СВО, а также члены их семей, которые планируют работать в сельском хозяйстве. Об этом сообщает пресс-служба краевого правительства.

Напомним, «Школа фермера» — совместный образовательный проект АО «Россельхозбанк», Пермского аграрно-технологического университета и министерства агропромышленного комплекса Пермского края, направленный на привлечение жителей Прикамья в сельскохозяйственную отрасль.

Обучение длится 2,5 месяца. За этот период можно изучить современные технологии ведения отраслей животноводства и растениеводства. Кроме этого, в рамках обучения можно освоить основы управления фермерским хозяйством, а также продвижения своего товара на рынке. Помимо прочего, на обучении расскажут о правовых аспектах фермерского бизнеса.

Итогом обучения является вручение диплома о профессиональной переподготовке государственного образца, помощь в составлении бизнес-плана своего проекта и подаче заявки на грант «Агростартап» и общение с профессионалами отрасли и единомышленниками.





Для того чтобы подать заявку на школу, необходимо зарегистрироваться на платформе «Своё фермерство» и подать заявку на обучение. Подробную информацию можно найти на сайте или по тел.: +7 (342) 258-19- 02, +7 (912) 98-92-461; e-mail: aspaniukova@cra.permkrai.ru.





Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.