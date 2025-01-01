Компании-монополисты Прикамья оштрафованы на 6 млн рублей ФАС выявила нарушения при подключении потребителей к газоснабжению, электричеству и сетям водоснабжения Поделиться Твитнуть

фото: ФАС России

В первом полугодии 2025 года монополистические компании Пермского края получили штрафы на 6 млн руб. Об этом сообщили в пресс-службе Управления ФАС по Пермскому краю.

За этот период антимонопольщики рассмотрели 160 жалоб, которые касались нарушений при подключении к сетям и доступа к энергоресурсам. Больше половины жалоб (51%) связаны с нарушениями порядка и сроков подключения домовладений граждан к сетям газоснабжения в рамках программы бесплатной газификации, а более трети обращений (38%) — с подключением зданий, сооружений и частных домов к электросетям.

Порядка 7% обращений касались препятствования доступу потребителей к энергоресурсам со стороны иных владельцев инженерно-технической инфраструктуры, ещё 4% — подключения к сетям водоснабжения и водоотведения.

Также ведомство рассмотрело 40 дел об административных нарушениях.

Всего было выдано 18 предписаний об устранении нарушений прав потребителей.

Благодаря вмешательству Пермского УФАС 41 потребителя подключили к газоснабжению, а 10 — к электросетям.

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