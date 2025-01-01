«ЭнергосбыТ Плюс» призывает обновить данные о собственниках помещений для корректного начисления платежей Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Пермский филиал АО «ЭнергосбыТ Плюс» рекомендует клиентам обновить данные о квартире или жилом доме для корректного начисления платежей за тепло и горячую воду, направив выписку из Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН).

Выписку из Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН) можно быстро и просто получить на портале «Госуслуги».

зайдите в вашу учетную запись «Госуслуг»; введите в поле поиска «Выписка из ЕГРН»; заполните все необходимые поля.

Необходимый документ появится в разделе «Заявления» вашей учетной записи. Предоставить данные можно в офисах расчетно-кассовых центров (РКЦ) или через дистанционные сервисы. Контактные данные и адреса офисов вы можете уточнить на сайтах РКЦ. Все клиенты «Т Плюс» в Пермском крае обслуживаются расчетно-кассовыми центрами «Инкомус», «КРЦ-Прикамье» и «Пермэнергосбыт».

Дистанционные сервисы работают круглосуточно, поэтому информацию можно направить в любое время суток:

«КРЦ-Прикамье»: по электронной почте billing@krc-prikam.ru; «Инкомус»: по электронной почте inkomus@inkomus.ru; «Пермэнергосбыт»: в мобильном приложении (раздел «Обращения») или в личном кабинете на сайте (раздел «Подать заявление онлайн»).





«Обновление данных о собственниках помещений может казаться необязательным, особенно если коммунальные услуги оплачиваются вовремя. Тем не менее, при совершении сделок с недвижимостью — будь то продажа или дарение жилья — отсутствие актуальной информации способно привести к серьезным затруднениям при оформлении документации. Собственники, продавшие жилье, но не сообщившие об изменении владельца в расчетно-кассовый центр или поставщикам услуг, рискуют оказаться среди должников с соответствующими неприятными последствиями», — напоминает руководитель Управления клиентского сервиса Пермского филиала АО «ЭнергосбыТ Плюс» Александр Панкратов.

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