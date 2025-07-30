Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» Пермский театральный актёр получил приз за роль в кино Олег Выходов стал лучшим актёром в конкурсе «Горький fest» Поделиться Твитнуть

Владимир Сырчиков и Олег Выходов в фильме "Забор"

В Нижнем Новгороде завершился IX фестиваль нового российского кино «Горький fest». Артист Пермского Театра-Театра, заслуженный артист России Олег Выходов получил на нём приз за лучшую актёрскую работу.

Особенностью конкурса «Горький fest» является то, что роли в нём не делятся на мужские и женские: приз получает просто лучшая актёрская работа.

Пермский артист получил премию за роль в фильме «Забор» (16+) молодого режиссёра Льва Евлампиева, выходца из Перми. В этой картине два пожилых брата живут в старом отцовском доме, наполненном воспоминаниями, и спешат докрасить забор до прихода зимы.

Ещё две главные роли в фильме сыграли другие актёры Театра-Театра — заслуженный артист России Владимир Сырчиков и Екатерина Романова. Съёмки картины проходили в Перми в 2023 году. «Забор» на фестивале конкурировал с 18 картинами молодых российских режиссёров.

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