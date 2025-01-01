После снижения ключевой ставки ВТБ повысил прогноз по чистой прибыли до 500 млрд рублей Поделиться Твитнуть

Иван Петров

ВТБ повысил прогноз по чистой прибыли в 2025 году до 500 млрд с 430 млрд руб., а рентабельность капитала — до 17% с февральской оценки в 15%, сообщили в компании. По словам первого зампреда банка Дмитрия Пьянова, решение связано со смягчением денежно-кредитной политики и снижением процентных ставок. Это способствует росту чистой процентной маржи и доходов.

Отметим, чистая прибыль группы ВТБ, по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО), за шесть месяцев 2025 года составила 280,4 млрд руб., что на 1,2% выше показателя за первое полугодие 2024 года, следует из отчетности группы.

«Мы укрепили капитальную базу, в результате чего даже после начисления дивидендов достаточность капитала всех уровней будет выше, чем на начало года. Группа ВТБ является основным бенефициаром смягчения денежно-кредитной политики, и начавшееся снижение процентных ставок, приводящее к расширению чистой процентной маржи и росту чистых процентных доходов, вместе с лучшей, чем ожидалось ранее, динамикой чистых комиссионных доходов дает нам основания повысить прогноз по чистой прибыли за 2025 год до 500 млрд руб.», — сказал топ-менеджер.

Также банк скорректировал прогноз по росту кредитного портфеля. Теперь ВТБ ожидает, что за год он вырастет менее, чем на 5%. Корпоративные кредиты вырастут менее чем на 10% за год, а кредиты гражданам сократятся на 10% и более.

По словам Дмитрия Пьянова, выплата дивидендов за 2024 год и работа по улучшению структуры прибыли и капитала свидетельствуют о серьезном намерении сделать выплату дивидендов регулярной. По словам топ-менеджера, на фоне выплаты дивидендов торги акциями ВТБ активизировались.

В планы на текущую трехлетку ВТБ заложил и завершение присоединения банков РНКБ, Почта банк и БМ Банк.

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