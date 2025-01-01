В Перми по краевой программе из аварийного жилья переселили 11 тысяч человек Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

С 2019 по 2024 год в Перми действовала региональная адресная программа, утверждённая постановлением Правительства Пермского края № 227-п от 29 марта 2019 года. Программа завершилась 30 июня 2025 года. В результате её реализации в Перми было расселено свыше 122 тыс. кв. м аварийного жилья. Около 11 тыс. человек получили либо новое жилье, либо денежную компенсацию, сообщили в городском управлении жилищных отношений.

В настоящее время краевые власти утвердили новую программу переселения граждан из аварийного жилья на 2025-2031 годы (постановление Правительства Пермского края № 498-п от 20 июня 2025 года). В рамках этой программы планируется расселить жилые дома, признанные аварийными в период с 1 января 2017 года по 1 января 2022 года.

В управлении жилищных отношений (ул. Горького, 18) жители Перми могут получить консультации по вопросам переселения и узнать подробности порядка получения компенсации. Консультации доступны по тел.: 207-50-06, 207-50-19 и 207-50-59.

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