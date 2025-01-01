За месяц цена квадратного метра в новостройках Перми выросла на 0,9% Объём доступного жилья в этом сегменте уменьшился на 4,7% Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Согласно анализу «Яндекс Недвижимости», в июле средняя медианная стоимость квадратного метра на первичном рынке жилья в городах-миллионниках России увеличилась на 1,1% по сравнению с июнем, достигнув 188 тыс. руб. В Перми медианная цена квадратного метра в новых домах составила 163 тыс. руб., что на 0,9% превышает показатель июня. Объём доступного жилья в этом сегменте уменьшился на 4,7% за месяц. Медианная полная стоимость квартиры в новостройке составила 8,1 млн руб., а медианная площадь — 51,4 кв. м.

Пермь демонстрирует сдержанный рост цен на фоне сокращения предложения, отмечает Евгений Белокуров, коммерческий директор «Яндекс Недвижимости». Это может быть частично связано с началом цикла снижения ключевой ставки Банком России. Общая динамика указывает на то, что покупатели ожидали смягчения денежно-кредитной политики. В связи с этим в ближайшие месяцы возможен перелив средств с банковских депозитов в сектор недвижимости.

В июле лидерами по медианной цене квадратного метра в новостройках среди городов-миллионников стали Москва (451 тыс. руб./кв. м), Санкт-Петербург (280 тыс. руб./кв. м), Казань (245 тыс. руб./кв. м), Нижний Новгород (190 тыс. руб./кв. м) и Уфа (178 тыс. руб./кв. м).

Наиболее значительный рост цен на квартиры в новостройках в июле отмечен в Уфе (+6%), Москве (+4,2%) и Челябинске (+2,2%).

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.