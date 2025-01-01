Пермские врачи спасли пациента из Верещагино c «электрическим штормом» в сердце Мужчина умирал и оживал 418 раз! Поделиться Твитнуть

Министерство здравоохранения Пермского края

Врачи Пермского края позволили 53-летнему пациенту вновь обрести уверенность в полноценной жизни, сообщили в Минздраве региона.

. В середине июля врачи Верещагинской ЦРБ обратились в отделение экстренной консультативной скорой медицинской помощи (санавиации) Пермской краевой клинической больницы (ПККБ) с информацией о пациенте, находящемся в критическом состоянии после повторного сбоя сердечного ритма. Реаниматологи санавиации предоставили рекомендации по лечению, и уже на следующий день аритмолог выехал в район с оборудованием для проверки работы имплантированного кардиовертера-дефибриллятора.

В 2019 году мужчина перенёс серьезный инфаркт, последствия которого со временем привели к развитию тяжелой аритмии, что потребовало установки дефибриллятора в марте текущего года. Предполагалось, что устройство прослужит 5 лет, после чего его необходимо заменить. Однако проверка в реанимации Верещагинской больницы показала, что заряд батареи исчерпан. Ресурс был полностью израсходован всего за 4 месяца! Учитывая нерабочее состояние аппарата, каждый новый приступ желудочковой тахикардии мог привести к трагическому исходу, так как гемодинамические показатели критически снижались. Было принято решение о немедленной транспортировке пациента в Пермь, рассказал заведующий отделением сложных нарушений ритма сердца Кардиодиспансера Сергей Кучеренко.

С помощью специализированного программатора была получена информация о работе устройства. К удивлению специалистов, выяснилось, что за последнее время у пациента произошло 3,5 тыс. приступов, и дефибриллятор сработал 418 раз! Бригада реаниматологов санавиации, прибывшая в Верещагино спустя несколько часов после вызова, столкнулась со сложной задачей стабилизации состояния тяжелого пациента и его безопасной транспортировки в Кардиодиспансер.

В первую очередь необходимо было минимизировать риски развития опасных для жизни пациента осложнений во время транспортировки и предотвратить ухудшение его состояния, включая внезапную смерть. На стабилизацию состояния ушло несколько часов. После этого мужчину доставили в реанимационное отделение Кардиодиспансера и передали коллегам без каких-либо негативных изменений в процессе транспортировки, вспоминает заведующий санавиацией ПККБ Алексей Степанов.

Уже на следующий день пациенту заменили вышедший из строя кардиовертер-дефибриллятор. Несколько дней ушло на подготовку ко второму этапу лечения — операции. она длилась пять часов и прошла успешна. Пацент выписан из стационара.

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