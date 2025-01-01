В Перми завершился ремонт улицы Верхне-Курьинской Приёмка выполненных работ состоялась 30 июля Поделиться Твитнуть

Фото предоставлено Министерством транспорта Пермского края

В Перми окончены работы по ремонту ул. Верхне-Курьинской, расположенной в правобережной части города (м/р Верхняя Курья). Ремонт проводился в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни», инициированного президентом РФ Владимиром Путиным.

Как сообщает краевое министерство транспорта, приёмка обновлённой улицы состоялась 30 июля. Комиссия проверила укладку асфальта, установку знаков и барьерного камня, необходимую документацию.

В мероприятии приняли участие представители министерства, администрации Перми, подрядчика, а также общественники, в частности, инспекторы Общественной палаты Прикамья Дмитрий Шешуков и Станислав Ольшанецкий и руководитель проекта "Безопасные дороги" партии «Единая Россия» Дмитрий Аликин.

В ходе работ была полностью обновлена проезжая часть улицы от Дороги Дружбы до ул. 2-я Линия. Рабочие обустроили новые площадки с тротуарами в районе остановки «Ул. Верхне-Курьинская», частично заменили бортовой камень и дорожные знаки, нанесли разметку на двухполосном участке улицы. Жителям стало удобно ожидать общественный транспорт на остановке, а водителям автобусов — подъезжать в парковочный карман для посадки и высадки пассажиров.

Фото предоставлено Министерством транспорта Пермского края

По итогам проверки инспекторы выявили небольшие нарушения. В ближайшее время подрядчик должен убрать строительный мусор со съездов и промазать стыки бортового камня.

Дорога оказалась одной из самых длинных улиц, обновляемых в этом году по нацпроекту «Инфраструктура для жизни». В микрорайоне ведётся активное развитие и застройка жильём, и дорога имеет важное значение для местных жителей. Рядом находятся особо охраняемая природная территория «Закамский бор», Пермский Богоявленский монастырь, смотровая площадка и пляж, школа № 52, Верхне-Курьинский геронтологический центр, детская и взрослая поликлиники.

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