Жительница Прикамья осуждена за ложное сообщение об акте терроризма Поделиться Твитнуть

Сергей Глорио

Краснокамский городской суд вынес приговор 41-летней местной жительнице, признав её виновной по ст. 207, ч. 1 УК РФ, а именно за заведомо ложное сообщение о готовящемся террористическом акте.

В мае 2025 года, утром, в службу экстренного реагирования поступил анонимный звонок от женщины, заявившей, что в квартире на ул. Культуры мужчина удерживает человека против его воли, угрожая взорвать дом, открыв газ.

Прибывшие на место происшествия сотрудники правоохранительных органов установили, что информация оказалась ложной.

Полицейские оперативно выявили личность звонившей. Женщина призналась, что причиной звонка послужил конфликт с бывшим супругом, в ходе которого он нанёс ей несколько ударов. Сбежав к матери, она решила отомстить обидчику. Находясь в состоянии алкогольного опьянения, она позвонила с телефона родственницы и сообщила заведомо ложную информацию об угрозе теракта.

В ходе следствия обвиняемая полностью признала свою вину и выразила сожаление о случившемся, объяснив свой поступок стрессовым состоянием и необдуманностью действий.

Суд назначил наказание в виде ограничения свободы на один год.

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