Нанесённый кибермошенниками ущерб в Пермском крае превысил 1,5 млрд рублей В Минтербезе напомнили о наиболее распространенных видах телефонного обмана Поделиться Твитнуть

В Пермском крае с начала 2025 года убытки от действий киберпреступников превысили 1,5 млрд руб. Согласно информации, предоставленной МВД по Пермскому краю, ежедневный ущерб от мошеннических действий может достигать 10 млн руб., сообщили в Минтербезе региона.

В ведомстве напомнили о наиболее распространенных видах телефонного обмана.

Во-первых, часто злоумышленники звонят, выдавая себя за представителей операторов связи, и сообщают о скором истечении срока действия договора на обслуживание номера, угрожая блокировкой в случае непродления.

Также мошенники представляются сотрудниками банковской безопасности или юристами, убеждая жертву в попытке несанкционированного доступа к её счетам. Они предлагают перевести средства на «безопасный счёт» или обналичить их и передать курьеру.

Нередко жертву ложно обвиняют в финансовых переводах в пользу иностранных государств или организаций, запрещенных на территории Российской Федерации.

Ещё мошенники звонят, представляясь работниками государственных учреждений, приглашают на приём для уточнения данных, предлагают онлайн-запись и запрашивают код подтверждения из SMS, получая таким образом доступ к личным данным через портал «Госуслуги».

В период вступительной кампании участились случаи мошенничества, направленные на абитуриентов и студентов. Злоумышленники выдают себя за сотрудников приёмных комиссий, деканатов или бухгалтерий и под различными предлогами обманом получают деньги или личные данные.

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