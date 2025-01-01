За незаконный отстрел лосей жителя Прикамья оштрафовали на 550 тысяч рублей Поделиться Твитнуть

Житель Прикамья, будучи бригадиром группы охотников, отправился с товарищами на охоту в Добрянский округ. У них было разрешение на добычу одного взрослого лося, однако в результате охоты, помимо взрослой самки, были добыты два лосёнка. Сотрудники охотничьего хозяйства и полиция обнаружили нарушителей во время разделки туш животных, охота на которых запрещена.

Следствие установило, что обвиняемый и его группа нарушили правила охоты в Пермском крае. В частности, они не уведомили егеря о предстоящей охоте на копытное животное и не сообщили о добыче трёх лосей, двое из которых были младше года. Бригадиру было предъявлено обвинение по статье о незаконной охоте, повлекшей за собой особо крупный ущерб (ч. 2 ст. 258 УК РФ). Суд назначил ему наказание в виде уголовного штрафа 550 тыс. руб.

Приговор был передан в отделение судебных приставов Добрянки. Судебный пристав предупредил мужчину о том, что в случае неуплаты штрафа в течение двух месяцев наказание может быть заменено на более строгое. Желая избежать ужесточения наказания, охотник в установленный срок выплатил всю сумму штрафа, сообщили в пресс-службе ГУФССП России по Пермскому краю.

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