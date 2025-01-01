С начала года в Прикамье с работодателей взыскали более 44 млн рублей задолженности по зарплате Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

С начала 2025 года благодаря усилиям судебных приставов Пермского края работникам выплачено более 44,5 млн руб., которые ранее недобросовестные работодатели задерживали в качестве заработной платы, сообщили в пресс-службе ГУФССП России по региону.

Всего в первой половине года в подразделениях краевого управления Федеральной службы судебных приставов находилось на исполнении более 2 тыс. дел, связанных с невыплатой заработка рабочим.

Согласно информации ведомства, наибольшие долги по зарплате в регионе накопили муниципальные предприятия. В частности, «КЛЮЧИ 2015» из Кизела задолжали своим сотрудникам около 14 млн руб., «ЯйваДом» — 10,5 млн руб., «Яйва-Водоканал» — свыше 7 млн руб., а «Вильва-водоканал» из Всеволодо-Вильвенского городского поселения — 6 млн руб.

Для более эффективного решения проблем с выплатой зарплаты при прокуратуре Пермского края и Министерстве труда и социального развития созданы межведомственные рабочие группы. На заседания этих групп приглашают должников, обсуждают причины задержек и ищут пути выхода из сложившейся ситуации.

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