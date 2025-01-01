Из-за аварии более 4 тысяч жителей Перми остались без воды Поделиться Твитнуть

В Перми в результате аварии, вызванной прорывом сетей в подвальном помещении дома №38 по ул. Свиязева, 31 июля в 09:30 было приостановлено водоснабжение ряда зданий. Об этом сообщили в МКУ «Единая дежурно-диспетчерская служба города Перми».

Отключение затронуло дома по ул. Свиязева № 32, 34, 36 (детский сад), 38, 40/1, 40/2, 40/3, 42, 44, 46/1, 46/2, 46/3, 48, 50/1, 50/2, 52, а также дома по ул. Леонова № 62, 64, 66, 68 и здание детского сада по ул. Глинки, 11а. Общее количество жителей, столкнувшихся с перебоями в подаче воды, составляет 4372 человека.

На участке ведутся ремонтные работы.

Для получения дополнительной информации о причинах и сроках отключения, а также для оформления заявки на доставку воды следует обращаться в ООО «Новогор-Прикамье» по тел. 210-06-80.

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