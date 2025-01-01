С сентября в Прикамья врачей смогут замещать фельдшеры Нововведение вызвано дефицитом кадров Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

С 1 сентября 2025 года начнёт действовать приказ Министерства здравоохранения РФ, регламентирующий выполнение врачебных функций медицинским персоналом среднего звена. В соответствии с новым распоряжением, фельдшеры и акушерки получат возможность замещать терапевтов, педиатров и акушеров-гинекологов в условиях дефицита врачей.

Как пояснила Вероника Власова, представитель комитета Госдумы по охране здоровья, данная мера будет применяться исключительно в первичном звене здравоохранения, и передача врачебных полномочий будет осуществляться только по решению главного врача. Предполагается, что это нововведение окажет поддержку в первую очередь небольшим населённым пунктам.

Как сообщили 59.ru в пресс-службе Министерства здравоохранения Пермского края, данное нововведение будет внедрено в систему оказания медицинской помощи и в нашем регионе. В ведомстве подчеркнули, что дополнительного приказа краевого ведомства о замене врачей средним медицинским персоналом не потребуется.

«Потребность в медработниках существует не только в Пермском крае, но и по всей России. Одной из причин стало то, что ранее профессия медработника была не востребована абитуриентами. Сегодня в Прикамье уделяется особое внимание кадровой политике — привлекают, закрепляют и поддерживают медицинские кадры», — добавили в Минздраве.

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