Около 40% поданных в Арбитражный суд Прикамья исков касаются банкротств Заметно возрос показатель прекращения дел по соглашению сторон Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Арбитражный суд Пермского края представил результаты деятельности за первое полугодие 2025 года. За отчетный период в суд поступило 15 069 исковых заявлений. Основная их часть касалась экономических споров и иных дел, связанных с гражданскими правоотношениями, — 51,3 %. Объём заявлений по делам о банкротстве составил 39,6%, а по экономическим спорам — 8,3%.

За первое полугодие текущего года было рассмотрено 12 083 дела. Большая часть рассмотренных дел, как и поступивших заявлений, пришлась на гражданские дела (57,5%), дела о банкротстве (30,2%) и административные дела (11,2%).

Заметно возрос показатель прекращения дел в связи с утверждением судом мирового соглашения между сторонами. Таким способом было вынесено решение по 483 делам. За аналогичный период 2024 года прекращение дел по такому основанию имело место в 327 случаях.

В первом полугодии текущего года средняя нагрузка на одного судью в месяц составила 124,5 дел и заявлений. Наряду с общим количеством рассматриваемых дел дела о банкротстве остаются одним из ключевых факторов, определяющих нагрузку на судей.

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