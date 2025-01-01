Около 40% поданных в Арбитражный суд Прикамья исков касаются банкротств
Заметно возрос показатель прекращения дел по соглашению сторон
Арбитражный суд Пермского края представил результаты деятельности за первое полугодие 2025 года. За отчетный период в суд поступило 15 069 исковых заявлений. Основная их часть касалась экономических споров и иных дел, связанных с гражданскими правоотношениями, — 51,3 %. Объём заявлений по делам о банкротстве составил 39,6%, а по экономическим спорам — 8,3%.
За первое полугодие текущего года было рассмотрено 12 083 дела. Большая часть рассмотренных дел, как и поступивших заявлений, пришлась на гражданские дела (57,5%), дела о банкротстве (30,2%) и административные дела (11,2%).
Заметно возрос показатель прекращения дел в связи с утверждением судом мирового соглашения между сторонами. Таким способом было вынесено решение по 483 делам. За аналогичный период 2024 года прекращение дел по такому основанию имело место в 327 случаях.
В первом полугодии текущего года средняя нагрузка на одного судью в месяц составила 124,5 дел и заявлений. Наряду с общим количеством рассматриваемых дел дела о банкротстве остаются одним из ключевых факторов, определяющих нагрузку на судей.
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