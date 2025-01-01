На территории птицефабрики в Прикамье установили ловушки на вредных жуков Поделиться Твитнуть

Пресс-служба губернатора Пермского края

На птицефабрике «Менделеевская» 25 июля государственные инспекторы Управления Россельхознадзора по Кировской области, Удмуртской Республике и Пермскому краю установили специальные ловушки с феромонами на капрового жука. Как пояснили в ведомстве, это делается для мониторинга карантинного фитосанитарного состояния в производственных и складских помещениях, используемых для хранения фуражного зерна и кормовых добавок. Всего было установлено 40 ловушек.

Работа выполняется для оперативного обнаружения карантинных объектов, предотвращения их интродукции и дальнейшего распространения, а также для планирования и реализации мер по борьбе с вредоносными организмами и болезнями растений.

Образцы, собранные в процессе мониторинга, будут направлены в Пермский филиал ФГБУ «ВНИИКР» для проведения необходимых лабораторных анализов и исследований.

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