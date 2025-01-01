Для борьбы с борщевиком в Пермском крае купили наземный беспилотник Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В Пермском крае для уничтожения борщевика Сосновского начали использовать беспилотную платформу Smart Tiger 40. Эта машина теперь находится в ведении Дорожно-эксплуатационной службы региона, о чём сообщили сами представители ведомства в своих соцсетях.





По данным компании-производителя, устройство функционирует на дизельном топливе и управляется удаленно. Техника предназначена для работы в труднодоступных зонах вдоль автомобильных дорог, куда обычным транспортным средствам сложно добраться.





Предполагается, что новая платформа будет применяться не только для обслуживания обочин дорог, но и целенаправленно для борьбы с инвазивным растением — борщевиком.





По данным на июль 2025 года, борщевик Сосновского в Пермском крае занимает 7650 га. При этом 86% приходится на частные участки.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.