Литр бензина в Пермском крае подорожал за неделю на 36 копеек Дизельное топливо подешевело Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

На 28 июля 2025 года в Пермском крае средняя потребительская цена за один литр автомобильного топлива составила 60,6 руб., это на 36 коп. больше показателя недельной давности. Об этом сообщает Росстат.

Если сравнивать цены на конкретные марки топлива, то заметнее всего за неделю в регионе подорожал литр АИ-92 — до 57,63 руб. (+36 коп.) и АИ-95 — до 62,60 руб. (+36 коп.). При этом стоимость АИ-98 и выше не изменилась и осталась на уровне 86 руб., а дизельное топливо потеряло в цене 1 коп. и теперь стоит 71,9 руб. за литр.

По средней стоимости автомобильного топлива Пермский край по-прежнему занимает второе место в ПФО. На первом — Нижегородская область. Литр дизельного топлива в Прикамье оказался самым дорогим среди регионов ПФО за прошедшую неделю.

С 22 по 28 июля изменение цен на бензин зафиксировано в 75 регионах, ощутимее всего в Республике Дагестан (+1,7%). Снижение цен на автомобильный бензин было зафиксировано в Новгородской области (-0,1%).

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