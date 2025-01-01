У осужденного за вождение в нетрезвом виде прикамца отобрали автомобиль Поделиться Твитнуть

Сергей Глорио

В Большесосновском районном суде завершилось рассмотрение уголовного дела жителя с. Частые, признанного виновным в повторном управлении автомобилем в состоянии алкогольного опьянения (ст. 264.1 ч. 1 УК РФ).

В октябре минувшего года сотрудники ГИБДД остановили на одной из улиц с. Частые автомобиль Lifan под управлением данного гражданина. У водителя были явные признаки опьянения, что подтвердилось медицинским освидетельствованием. Ранее он уже привлекался к административной ответственности за аналогичное нарушение.

Стремясь избежать ответственности за свои действия, подсудимый неоднократно подавал апелляции на решения суда, а также предпринял попытку продажи своего автомобиля.

На основании представленных обвинением доказательств суд признал его виновным и назначил наказание в виде штрафа, а также лишил права управления транспортными средствами на срок 2 года и 6 месяцев. Автомобиль, принадлежащий осужденному, был конфискован в пользу государства.





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