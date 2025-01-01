Прокуратура помогла предпринимателям Прикамья получить оплату по госконтрактам Поделиться Твитнуть

Прокуратура Кочевского района Пермского края инициировала проверку соблюдения законодательства о контрактной системе при осуществлении закупок товаров, работ и услуг для государственных и муниципальных нужд в образовательных учреждениях района и выявила систематические нарушения.

Их допускало руководство двух школ. Оно выражалось в несвоевременной оплате услуг, оказанных субъектами предпринимательской деятельности, что является нарушением принятых обязательств.

Благодаря вмешательству прокуратуры, задолженность перед коммерческими организациями в размере около 150 тыс. руб. была полностью ликвидирована, сообщает пресс-служба надзорного органа.





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