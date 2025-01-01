В МВД поделились деталями преследования нетрезвого водителя в Перми Поделиться Твитнуть

Архив ИД «Компаньон»

ГУ МВД России по Пермскому краю прокомментировало информацию об инциденте, связанном с погоней за водителем, находившимся в состоянии алкогольного опьянения.

Сообщения об этом происшествии появились в пермских Telegram-каналах 30 июля. В публикации говорилось о ночной погоне в Дзержинском районе, в которой участвовали легковой автомобиль и патрульные машины.

Автор поста сообщил, что поймал попутку на ул. Докучаева, сел в машину, которую на Железнодорожном попытались остановить сотрудники ДПС, но водитель проигнорировал требование, и началась погоня.

К публикации было приложено видео, снятое из салона преследуемого автомобиля.

«30 июля в 01:30 в Перми на перекрестке улиц Ветлужской и Загуменных сотрудники ДПС потребовали от водителя «Приоры» предъявить документы для проверки. Однако водитель проигнорировал законное требование и продолжил движение», — сообщили в краевой полиции сайту perm.aif.ru.

В ходе преследования сотрудники полиции использовали проблесковые маячки и сирену. Автомобиль удалось остановить. За рулем находился мужчина 1990 г.р., находившийся в состоянии алкогольного опьянения и не имевший при себе водительского удостоверения.

В отношении нарушителя были составлены протоколы об административных правонарушениях, а транспортное средство было отправлено на специализированную стоянку.

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