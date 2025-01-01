Пермяк осуждён за незаконное получение доступа к персональным данным Поделиться Твитнуть

Как сообщили в региональном управлении ФСБ, в Перми работник известного оператора связи, злоупотребляя служебным положением, получил несанкционированный доступ к конфиденциальной электронной информации. Противоправные действия мужчины были пресечены в ходе оперативных мероприятий.

Следствием установлено, что за определенную плату злоумышленник предоставлял доступ к информации об абонентах и оформлял на их имена фиктивные соглашения на оказание услуг. В отношении него было возбуждено уголовное дело по статье о неправомерном доступе к компьютерной информации с использованием служебного положения.

Дело рассматривалось в Свердловском районном суде Перми.

Суд признал подсудимого виновным в инкриминируемом деянии и назначил ему наказание в виде ограничения свободы на один год.

Также осужденному запрещено заниматься деятельностью, связанной с доступом к охраняемым данным, в течение года. Приговор вступил в законную силу.

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