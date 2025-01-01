В программу «Герои Прикамья» для участников СВО отобраны 64 человека Они пройдут обучение и стажировку в госорганах Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

По итогам конкурсного отбора 64 кандидата получат возможность пройти обучение в сфере государственного и муниципального управления в рамках программы «Герои Прикамья». Образовательный процесс стартует в сентябре на базе РАНХиГС. Об этом сообщили в пресс-службе краевого правительства.

Кроме того, сформирован резерв программы, состоящий из 35 кандидатов, в настоящее время участвующих в специальной военной операции. Они смогут приступить к обучению после возвращения.

Директор Пермского филиала Президентской Академии Игорь Орлов подчеркнул, что слушатели получат теоретические знания, закрепят их практикой и будут работать с наставниками для подготовки квалифицированных руководителей для органов власти и государственных компаний регионального уровня.

В рамках программы профессиональной переподготовки объемом 500 часов участники изучат систему государственного управления, экономику, финансы и современные технологии управления, а также будут погружены в экономические, политические и общественные процессы региона. Программа также включает тренинги по развитию управленческих навыков.

Участники смогут пройти стажировки в государственных и муниципальных структурах под руководством наставников, сформированных из числа сотрудников Администрации губернатора, руководителей министерств и глав муниципальных образований.

По завершении обучения участники пройдут стажировку, защитят дипломы и получат предложения о работе на управленческих должностях в органах власти, образовании, сфере патриотического воспитания и в государственных компаниях. В регионе формируется кадровый резерв из управленческих должностей.

Напомним, заявки принимались до 30 марта. Критериями участия были гражданство РФ, высшее образование и управленческий опыт. Всего зарегистрировался 501 участник, включая 269 действующих военнослужащих.

С 31 марта проходил этап тестирования, включающий онлайн-тест для оценки управленческого потенциала и личностно-профессиональных качеств.

С 14 апреля по 11 мая 2025 года проходили собеседования с экспертной комиссией.

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