Власти Перми разыскивают подростков, унёсших из автобуса огнетушитель Поделиться Твитнуть

В Гортрансе Перми констатировали, что в общественном транспорте периодически фиксируются случаи хищения имущества. Наиболее часто объектами краж становятся указатели маршрутов и инструменты для аварийной эвакуации. Но недавно, рассказали в департаменте, был зафиксирован вопиющий случай — группа несовершеннолетних похитила огнетушитель.

В ведомстве отметили, что отсутствие необходимых средств для экстренной эвакуации или пожаротушения может создать угрозу для жизни и здоровья пассажиров в критической ситуации. Для самих же виновников противоправные действия могут обернуться постановкой на учёт в органах и иными проблемами.

В Гортрансе добавили, что не могут предать огласке имена и лица нарушителей, но готовы предоставить видеоматериалы в правоохранительные органы в оригинальном виде.

Если кадры увидят законные представители ребёнка, запечатленного на видео, им необходимо связаться с транспортной компанией ООО «СитиБас» для урегулирования ситуации в досудебном порядке: +79082715714, или virag27@mail.ru.

Власти обратились к родителям с просьбой провести беседы с детьми о важности бережного отношения к общественному транспорту и недопустимости антиобщественного поведения.

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