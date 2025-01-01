Один из претендентов на участие в выборах губернатора Прикамья не прошёл муниципальный фильтр Об этом сообщил председатель Общественного штаба по наблюдению за голосованием Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Как сообщил председатель Общественного штаба по наблюдению за голосованием в Пермском крае Михаил Майоров, справедливорос Вячеслав Лучников не смог пройти муниципальный фильтр.

«Кандидат Лучников Вячеслав Юрьевич, выдвинутый региональным отделением «Справедливой России — За правду», сдал 50 подписей депутатов из 28 муниципальных образований при необходимом минимуме 33. Таким образом, он не выполнил требования законодательства», — написал Майоров в соцсетях.

Напомним, процедура приёмки документов для регистрации от кандидатов в губернаторы Пермского края продолжалось до 18:00 30 июля.

К этому сроку все 11 кандидатов должны были собрать и представить в крайизбирком 48 подписей муниципальных депутатов из 33 округов региона в поддержку выдвижения. Депутат может оказать поддержку только одному кандидату. Самовыдвиженцы должны также собрать подписи около 20 тыс. избирателей.

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