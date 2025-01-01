В ПАО «Т Плюс» объяснили, почему могут продлеваться работы на тепловых сетях Поделиться Твитнуть

Фото: Пермский филиал ПАО «Т Плюс»

В Пермский филиал ПАО «Т Плюс» и Пермские тепловые сети поступают вопросы жителей о продлении сроков работ на тепловых сетях. Учитывая важность темы для горожан, энергетики собрали информацию о самых распространённых причинах более долгих ремонтов на трубопроводах.

Большое количество дефектов: износ трубопроводов отопления и горячей воды в Перми составляет более 70%. Поэтому по итогам гидравлических испытаний на теплосетях выявляется большое количество дефектов, которые необходимо обязательно устранить.

Длительное согласование работ: согласование раскопок с собственниками земельных участков, и с ГАИ в случаях, если повреждение на теплосети выявлено под дорожным полотном.

Сложно локализовать повреждение: поиск места каждого повреждения требует большого количества времени, так как в основном в городской черте преобладает подземная прокладка теплосетей, и для доступа к таким коммуникациям требуется проведение диагностики с последующими земляными работами.

Незаконные объекты в охранных зонах теплосетей: расположение в охранной зоне тепловых сетей (3 метра с каждой стороны от линии теплотрассы) незаконных объектов – киосков, шиномонтажей, парковок, что препятствует оперативному проведению ремонтных работ.

Поэтапное включение отремонтированных участков: в соответствии с действующими правилами промышленной безопасности, энергетики обязаны сначала устранить все выявленные дефекты и провести повторные гидравлические испытания, и только после этого включать отремонтированный участок сети в работу, после чего можно переходить к проверке следующего. Вести работы параллельно на двух участках тепломагистрали нельзя!

Важно: гидравлические испытания тепловых сетей – часть обязательной ежегодной подготовки города к отопительному сезону 2025/26. Эти работы необходимы, чтобы своевременно проверить способность трубопроводов нести нужную нагрузку и обеспечивать подачу отопления и горячей воды в квартиры жителей. Энергетики понимают важность обеспечения горожан коммунальным ресурсом и прикладывают все усилия для скорейшего завершения всех работ.

Существенным звеном межсезонной подготовки является профилактика внутридомовых сетей, которую обеспечивают управдомы – УК и ТСЖ. Эти работы контролируют специалисты Пермского филиала АО «ЭнергосбыТ Плюс».

При возникновении вопросов по горячему водоснабжению жителям, в первую очередь, необходимо запросить информацию в своей управляющей организации.

Информацию о работе тепловых сетей и центральных тепловых пунктов Пермских тепловых сетей можно уточнить в Тепловой справочной службе по тел. +7 (342) 259-39-98, а также направив своё обращение на специализированный портал tss.tplusgroup.ru.

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