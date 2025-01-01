«Партийный десант» участвует в приемке школ и детсадов Прикамья к новому учебному году Главная цель «Родительской приемки» – обеспечить 100%-ную готовность школ к новому учебному году Поделиться Твитнуть

Пресс-служба партии «Единая Россия»

Актив местного отделения партии Индустриального района Перми во главе с секретарем Василием Кузнецовым проверили готовность МАОУ «Лицей № 4», МАДОУ «Детский сад № 23» и центр детского творчества «Сигнал» к 1 сентября.

В работе «Партийного десанта» приняли участие депутат Пермской городской думы Тимофей Чащихин, исполнительный секретарь местного отделения партии Надежда Ефимова, помощники депутата регионального Заксобрания Геннадия Шилова, активисты партии и родители.

По итогам мониторингового мероприятия члены «Партдесанта» высоко оценили условия образовательного процесса в учреждениях.

Отметим, в рамках депутатской программы Василием Кузнецовым была оказана помощь МАОУ «Лицей № 4» в приобретении проекторов и МАДОУ «Детский сад № 23» в проведении текущего ремонта входной группы.

Контрольный выход «Партийного десанта» состоялся в Куединском муниципальном округе. Вместе со специалистами управления образования, представителями надзорных органов, родительских комитетов, актив местного отделения партии проверили готовность Куединской школы №1 им. П.П. Балахнина к 1 сентября.

Главная задача комиссии – проверить противопожарную и антитеррористическую безопасность в школах, соблюдение требований СанПиН и наличие условий для качественного образовательного процесса учащихся. Все члены комиссии пришли к выводу, что образовательное учреждение полностью готово к началу учебного года.

Пресс-служба партии «Единая Россия»

В Чусовском округе депутаты и активисты местного отделения «Единой России» контролируют ход ремонтных работ Ляминской школы имени Героя Советского Союза Зайцева Г.Н., которая продолжает модернизироваться. В ходе мониторинга также осмотрены учебные классы, спортивный зал и прилегающая территория. Особое внимание было уделено общему состоянию здания, соблюдению основных требований безопасности, санитарных и противопожарных норм.

В Краснокамском округе проверку готовности проходят все учебные заведения округа. До 6 августа пройдут приемку 47 образовательных организаций.

Пресс-служба партии «Единая Россия»

Приемочная комиссия проводит тщательное обследование всех помещений учебных заведений. Специалисты оценивают оснащенность пищеблоков необходимым оборудованием, состояние инженерных коммуникаций (канализация, водоснабжение, отопление, электричество). Особое внимание уделяется качеству выполненных ремонтных работ в классах, коридорах, столовых, спортзалах и туалетах.

Напомним, внедрение во всей системе школьного образования Российской Федерации стандарта «Школа большой страны» с учетом современных требований к учебному оборудованию, телекоммуникациям, оснащению классов, условиям обеспечения безопасности, созданию комфортной развивающей среды – одно из приоритетных направлений Народной программы «Единой России».

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