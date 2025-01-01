В Перми на площади Гайдара частично перекроют движение На «кольце» также закроют остановку «Локомотивная» Поделиться Твитнуть

Фото: министерство транспорта Пермского края

В начале августа на площади Гайдара частично перекроют движение из-за строительства ливнёвки и дороги. Подъезд и съезд с кольца по улицам Ленина, Окулова и Екатерининской будет ограничен одной полосой в каждом направлении. Зона работ отмечена на карте крестиками, а направление движения транспорта — зелеными стрелками. Об этом сообщили в пресс-службе краевого минтранса.

С 1 августа остановка «Локомотивная» будет закрыта. Автобусные маршруты больше не будут останавливаться там. Вместо неё можно воспользоваться остановками «Сквер имени Олега Новосёлова» на ул. Петропавловской и «Улица Хохрякова» на улицах Екатерининской и Ленина.

В сентябре, согласно проекту реконструкции, на ул. Ленина, рядом с «Садом камней», появится новая остановка. Там построят два павильона по обе стороны дороги.

Ограничения движения на кольце будут действовать с 3 по 31 августа. В сентябре работы продолжатся на других участках, но уже без серьёзных ограничений для автомобилистов.

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