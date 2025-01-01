Алёна Бронникова
Количество камер видеонаблюдения за лесными пожарами в Прикамье выросло до 85
Площадь контролируемых лесов достигла 54% всего лесного фонда
В Прикамье расширили систему видеонаблюдения за лесными пожарами. Как сообщили в пресс-службе краевого минприроды, в эксплуатацию ввели ещё 15 новых камер «Лесохранитель», увеличив их количество на территории региона до 85.
Новые камеры теперь охватывают территории Гайнского, Косинского, Чердынского, Кудымкарского, Соликамского, Добрянского, Губахинского и Краснокамского муниципальных округов.
Общая площадь контролируемых лесов достигла 6,54 млн га, что составляет 54% лесного фонда Пермского края. В следующем году охват планируется увеличить до 7,1 млн га.
В целом с 2020 по 2024 год система «Лесохранитель» помогла предотвратить 732 лесных пожара. В прошлом году было обнаружено 17 задымлений, один лесной пожар, и предотвращено четыре случая распространения огня с сопредельных территорий. К концу июля 2025 года в регионе зарегистрировали 13 лесных пожаров на площади 6,79 га, 12 из них удалось ликвидировать в течение первых суток.
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