Продажа спиртного в Пермском крае будет ограничена 2 августа Нарушителей ждут штрафы до 300 тысяч рублей Поделиться Твитнуть

Евгений Запискин

В Прикамье 2 августа вводится ограничение на реализацию спиртных напитков. Это связано с празднованием Дня ВДВ в Российской Федерации.

Власти напомнили о постановлении краевого правительства №755-п от 10.10.2011, регламентирующем ограничения на продажу алкоголя, на всей территории Пермского края, включая Пермь. В нём, в частности, говорится, что розничная торговля алкогольной продукцией приостанавливается в День воздушно-десантных войск, отмечаемый 2 августа.

Несоблюдение установленных ограничений на продажу алкоголя влечёт за собой административную ответственность в виде штрафов: для должностных лиц — от 20 до 40 тыс. руб., для юридических лиц — от 100 до 300 тыс. руб.

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