В Березниках назначены новый прокурор и руководитель местного отдела ФСБ Представление Валерия Безруких прошло в администрации города Поделиться Твитнуть

В Березниках Пермского края назначен новый прокурор города. На должность заступил Валерий Безруких, старший советник юстиции. Его представление в администрации города провёл прокурор Пермского края Павел Бухтояров. Об этом сообщает издание «Березники официальные».

Более 20 лет Валерий Безруких посвятил работе в органах прокуратуры. Ранее он занимал посты прокурора в Губахе и природоохранного прокурора в самих Березниках. Обладает двумя дипломами о высшем образовании — техническом и юридическом.

Глава города Алексей Казаченко поздравил Валерия Безруких с назначением. Он подчеркнул его профессиональные качества, способность к организации работы в коллективе и ориентированность на достижение поставленных целей.

Валерий Безруких отметил, что перед ним стоит ряд важных задач. В приоритете — налаживание эффективного взаимодействия с контрольно-надзорными ведомствами, администрацией города и предприятиями.

Стоит отметить и другую недавнюю кадровую перестановку в правоохранительных структурах — назначение Евгения Тюрикова на должность руководителя местного отдела ФСБ.

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