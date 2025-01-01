В Березниках назначены новый прокурор и руководитель местного отдела ФСБ
Представление Валерия Безруких прошло в администрации города
В Березниках Пермского края назначен новый прокурор города. На должность заступил Валерий Безруких, старший советник юстиции. Его представление в администрации города провёл прокурор Пермского края Павел Бухтояров. Об этом сообщает издание «Березники официальные».
Более 20 лет Валерий Безруких посвятил работе в органах прокуратуры. Ранее он занимал посты прокурора в Губахе и природоохранного прокурора в самих Березниках. Обладает двумя дипломами о высшем образовании — техническом и юридическом.
Глава города Алексей Казаченко поздравил Валерия Безруких с назначением. Он подчеркнул его профессиональные качества, способность к организации работы в коллективе и ориентированность на достижение поставленных целей.
Валерий Безруких отметил, что перед ним стоит ряд важных задач. В приоритете — налаживание эффективного взаимодействия с контрольно-надзорными ведомствами, администрацией города и предприятиями.
Стоит отметить и другую недавнюю кадровую перестановку в правоохранительных структурах — назначение Евгения Тюрикова на должность руководителя местного отдела ФСБ.
Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.