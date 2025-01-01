В Перми почтут память погибших в Первой мировой войне Акция состоится у памятника Великому князю Михаилу Романову Поделиться Твитнуть

По инициативе Пермского регионального отделения Российского Военно-Исторического Общества (РВИО), 1 августа 2025 года в День памяти российских воинов, погибших в Первой мировой войне, в Перми у памятника Великому князю Михаилу Романову состоится митинг и возложение цветов. Начало в 11:00.

На мероприятие в сквер им. Решетникова приглашены историки и краеведы, члены РВИО и все жители Перми и края.

«Пермское региональное отделение РВИО надеется, что этим мероприятием будет заложена традиция торжественного почитания памяти героев Первой Мировой войны перед памятником одному из ярких военачальников», — отметили организаторы.

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