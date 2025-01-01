В Пермском крае вдове выросло количество фальшивых банкнот Наиболее часто подделывают пятитысячные купюры Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Во втором квартале 2025 года в финансовой системе региона выявлено десять фальшивых банкнот, что вдвое превышает показатель за аналогичный период предыдущего года. Об этом сообщили в Отделении Банка России по Пермскому краю.

Основную долю подделок составили купюры номиналом 5 тыс. руб. — девять штук. Кроме того, обнаружена одна банкнота номиналом в 1 тыс. руб.

Соотношение выявленных подделок в Прикамье соответствует общероссийской тенденции, где наиболее часто подделывают пятитысячные купюры. Во втором квартале по стране было обнаружено 1020 таких банкнот. На втором месте по популярности у фальшивомонетчиков — тысячерублевые банкноты (555 штук). Всего по России было изъято из оборота 1,7 тыс. поддельных денежных знаков.

Для своевременного обнаружения подделки при оплате рекомендуется проверять как минимум три элемента защиты банкноты. Это можно сделать визуально на просвет, тактильно и изменяя угол наклона, отметил управляющий Отделением Банка России по Пермскому краю Алексей Моночков.

Детальную информацию о признаках подлинности банкнот можно найти на веб-сайте Банка России и в мобильном приложении «Банкноты Банка России».

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