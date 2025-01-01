Число бизнесменов до 25 лет в Прикамье увеличилось на 65% Половина новых компаний основывается молодыми людьми Поделиться Твитнуть

В Пермском крае более 30% предпринимателей — это молодые люди в возрасте от 18 до 35 лет. Этот процент выше, чем в среднем по России. Эти данные опубликованы в Ежегодном докладе о положении молодежи в Прикамье за 2024 год. Панируется, что депутаты заксобрания заслушают его на пленарном заседании краевого парламента в сентябре. Об этом сообщили в пресс-службе ЗС.

В докладе также сказано, что с 2019 по 2023 год количество бизнесменов до 25 лет в регионе увеличилось на 65%. В 2024 году практически половина новых компаний в крае была основана молодыми людьми до 35 лет.

Наиболее востребованные сферы деятельности среди молодых предпринимателей: торговля, включая онлайн-торговлю; сфера общественного питания; информационные технологии; различные виды услуг.

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