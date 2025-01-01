Red Fest к 10-летию выпустит виниловую пластинку с треками пермских музыкантов Предзаказ на пластинку, которая выйдет осенью, уже доступен Поделиться Твитнуть

Никита Чунтомов

В честь десятилетнего юбилея фестиваля Red Fest и при содействии Фонда креативных индустрий Пермского края выпустит эксклюзивный виниловый альбом с треками пермских артистов, выступавших на главной и электронной сценах фестиваля за все годы его существования.

В сборник войдут 14 композиций местных музыкантов, чьи произведения звучали на сценах этого важного музыкального события. Организаторы подчеркивают, что поддержка локальных талантов всегда была приоритетом фестиваля.

Тираж пластинки ограничен всего 100 экземплярами, что делает её ценным коллекционным изданием. На стороне А представлены треки с главной сцены, а на стороне Б — электронная музыка. Предзаказ на пластинку, которая выйдет осенью, уже доступен.

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