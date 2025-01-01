В Перми могут полностью отказаться от проводного радио В городе осталось всего 2 тысячи пользователей данной услуги Поделиться Твитнуть

ПАО «Ростелеком» изучает вариант отказа от предоставления услуги проводного радиовещания в Перми, поскольку она утрачивает свою прибыльность. По информации издания «Коммерсантъ-Прикамье», данное решение может быть реализовано до конца текущего года.

В редакцию газеты поступили обращения от жителей Перми, сообщивших о прекращении функционирования их радиоточек. По их словам, при обращении в компанию им сказали, что в скором времени они будут уведомлены о прекращении действия договора в связи с прекращением предоставления данной услуги в крае.

По данным издания, у «Ростелекома» в Перми насчитывается всего 2 тыс. пользователей проводного радио, что составляет незначительную часть от общего числа жителей региона, менее 1%. Информированный источник подтвердил, что рано или поздно «Ростелеком» откажется от этой системы ввиду её убыточности.

Официально в «Ростелекоме» полный отказ от проводного радио не подтвердили, подчеркнув, что услуга продолжает предоставляться абонентам.

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