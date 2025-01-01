Инспекция по охране ОКН требует снять вывески с одного из старейших магазинов Перми Суд начнётся в августе Поделиться Твитнуть

Государственная инспекция по охране объектов культурного наследия (ОКН) Пермского края подала иск в суд против ЗАО «Гастроном Центральный». Согласно судебным документам, ведомство требует убрать рекламные вывески, размещённые на оконных проёмах юго-западной стороны здания (выходящей на ул. Сибирскую), которое является охраняемым памятником истории региона (Пермь, ул. Ленина, 34). На иск первым обратил внимание «Коммерсантъ-Прикамье».

Согласно материалам дела, опубликованным в системе электронного правосудия, Арбитражный суд Пермского края принял иск к рассмотрению. Первое заседание суда назначено на 20 августа 2025 года.

ЗАО «Гастроном Центральный» осуществляет управление зданием, расположенным на пересечении улиц Ленина и Сибирской. Само здание, возведенное в 1862-1863 годах, имеет статус памятника истории Пермского края. в 1876 году в этом здании начала свою работу первая в Пермском крае книжная лавка, принадлежавшая О.П. Петровской. В 1918 году помещения магазина были национализированы, а в начале 1920-х годов их арендовала Промысловая кооперативная артель «Гастроном», одним из основателей которой был бывший купец Валерий Ковальский. В советский период здесь на протяжении многих лет функционировал продуктовый магазин, последний отдел которого прекратил работу в 2017 году. После этого основным арендатором площадей стала сеть «Пятёрочка».

Действующее законодательство Российской Федерации запрещает размещение наружной рекламы на объектах, представляющих культурное наследие. Размещение вывесок магазинов на подобных зданиях должно быть согласовано с уполномоченным органом охраны объектов культурного наследия.

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