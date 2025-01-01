С 1 августа всем работающим пенсионерам в Пермском крае проиндексируют пенсии Размер прибавки будет определяться индивидуально Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В Пермском крае с начала августа произойдет увеличение пенсионных выплат для граждан, продолжающих трудовую деятельность, пишет ВЕТТА.

По информации, предоставленной пресс-службой регионального подразделения Социального фонда России, с 1 августа более 150 тысячам работающих пенсионеров в Пермском крае будет произведён автоматический пересмотр размеров страховой и накопительной частей пенсии. Это коснётся тех пенсионеров, за которых работодатели вносили страховые взносы в течение предыдущего года.

В заявлении ведомства, опубликованном в социальных сетях, подчеркивается, что для получения переиндексированной пенсии не требуется личного обращения в Социальный фонд. Размер прибавки к пенсии будет определяться индивидуально, исходя из величины заработной платы и числа накопленных пенсионных коэффициентов за прошедший год. Наибольшая прибавка к ежемесячной пенсии составит три пенсионных балла.

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