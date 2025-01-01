В Пермском педагогическом университете назвали популярные у абитуриентов направления Самым востребованным стало «Правоведение и правоохранительная деятельность» Поделиться Твитнуть

Пресс-служба ПГГПУ

В пресс-службе Пермского государственного гуманитарно-педагогического университета (ПГГПУ) рассказали о самых востребованных направлениях подготовки бакалавриата и магистратуры.

Самым популярным направлением бакалавриата, куда было подано больше всего заявлений от абитуриентов, стало «Профессиональное обучение» (по отраслям) — профиль «Правоведение и правоохранительная деятельность» (605 заявлений на 20 бюджетных мест), сообщили «Новому компаньону» в вузе.

Также абитуриенты подали 463 заявления на направление «Информационные системы и технологии», профиль «Информационные системы и разработка компьютерных игр» и направление «Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) — «Английский язык» и «Второй иностранный язык» (китайский, немецкий, французский). На первом направлении 25 бюджетных мест, на втором — 30.

Что касается магистратуры, то расклад выглядит следующим образом. На направление подготовки «Психолого-педагогическое образование» (профиль «Психология и педагогика») поступило 52 заявления на 12 бюджетных мест; на направление «Педагогическое образование» (профиль «Эффективное управление образовательной организацией») — 43 заявления на 12 бюджетных мест; на направление «Педагогическое образование» (профиль «Эффективная коммуникация в образовании и управлении» — 35 заявлений на 12 бюджетных мест.

В Пермский педагогический в этом году было подано 7237 заявления на очную форму обучения (бакалавриат, бюджет), на заочную — 2089.

Платные места в бакалавриате выглядят так: очная форма обучения — 2448, заочная форма обучения — 1217, очно-заочная (одна образовательная программа, «Психология») — 190.

В пресс-службе вуза отметили, что всего в этом году 604 бюджетных места по очной форме обучения, 155 — по заочной. Кроме того, 430 мест выделено на внебюджет очной формы обучения и 205 на внебюджет по заочной форме.

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