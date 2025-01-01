Мэрия Перми планирует взять на городской баланс территорию у памятника Александру Попову Намечено провести благоустройство территории Поделиться Твитнуть

Ирина Молокотина

В мэрии Перми прорабатывается вопрос о взятии на баланс территории вокруг памятника Александру Попову на ул. Ленина. Об этом написал в своём телеграм-канале глава Перми Эдуард Соснин в рассказе о том, как прошёл личный приём граждан.

Пермячка по имени Лидия Борисовна пожаловалась мэру на плачевное состояние лавочек и в целом территории вокруг памятника, а также газонов на пересечении улиц Ленина и Попова. Поскольку территория у памятника — бесхозная, Эдуард Соснин поручил решить этот вопрос комплексно: администрации Ленинского района совместно с департаментом дорог и благоустройства провести паспортизацию объекта, поставить территорию на баланс города и выполнить необходимый ремонт лавочек и благоустройство.

Памятник Александру Попову был установлен в Перми в 2013 году. Скульптор Алексей Матвеев изобразил изобретателя радио юным студентом, каким он был в годы обучения в Перми.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.