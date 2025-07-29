В Перми в августе перекроют движение на нескольких улицах и перекрёстках Ограничения коснутся дорог в трёх городских районах Поделиться Твитнуть

Министерство транспорта Пермского края

Министерство транспорта Пермского края сообщает, что в связи с продолжающимся сезоном дорожного ремонта в августе и сентябре будет ограничено или полностью перекрыто движение в трёх районах Перми.

В Ленинском районе на перекрёстке ул. Петропавловской и Тополевого переулка начнётся переустройство тепловой сети. В связи с этим движение по Тополевому переулку с 1 августа прекратится. На перекрёстке с 10:00 до 22:00 1 августа для движения будет доступна только одна полоса, после 22:00 движение закроют полностью до 6:00 4 августа, после чего движение снова откроют по одной полосе.

Ограничения продлятся до 6:00 11 августа.

Министерство транспорта Пермского края

На ул. Борчанинова продолжаются работы по ремонту дороги от ул. Ленина до ул. Петропавловской. Ограничения для транспорта здесь продлены до 1 сентября. По этому участку смогут двигаться, как и ранее, только трамваи.

Здесь же с 00:00 1 августа до 00:00 11 августа будет ограничиваться движение по ул. Ленина на перекрёстке с ул. Борчанинова.

Министерство транспорта Пермского края

В Мотовилихинском районе тоже ремонтируются теплосети. Со 2 августа по 1 сентября прекратится движение транспорта на пересечении улиц Чукотской и Самаркандской.

Министерство транспорта Пермского края

В Дзержинском районе ограничения коснутся ул. Песчаной, где строится новый ЖК. На время прокладки коммуникаций — с 29 июля по 1 ноября — будет прекращено движение транспорта на участке от ул. Строителей до дома № 1 по ул. Песчаной.

В 2026 году застройщик планирует провести капитальный ремонт ул. Песчаной.

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