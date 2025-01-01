Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» Директор Пермской галереи прочтёт лекцию о будущей жизни художественного музея Галерея возобновляет проект Art Lunch Поделиться Твитнуть

Ирина Молокотина

Директор Пермской художественной галереи Юлия Тавризян прочитает открытую лекцию «Пермская галерея. Движение к будущему» (12+). Событие пройдёт 2 августа в кафе Lemon Tree.

С лекции Юлии Тавризян начнётся второй сезон лекционного проекта Art Lunch, в рамках которого сотрудники галереи читают популярные лекции об искусстве в вегетарианском кафе.

Новое здание Пермской художественной галереи скоро откроет свои двери. Шесть лет строительства и несколько десятилетий ожидания подходят к концу… Директор галереи расскажет, почему необходимо было тратить бюджет на строительство; что даёт новое здание городу и краю; как люди смогут проводить там время; что такое умный досуг и как он связан с пребыванием в музее.

Art lunch — совместный просветительский проект Пермской художественной галереи и кафе Lemon Tree. Второй сезон проекта предполагается полностью посвятить новому зданию галереи, его особенностями, архитектуре, наполнению, экспозициям, а также его месту на музейной карте города и мира.

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