Алёна Бронникова В Кунгурском районе Прикамья будут организованы посещения в ещё одну пещеру Правообладателем Мечкинской пещеры станет Дирекция ООПТ Поделиться Твитнуть

Комиссия Роснедр поддержала заявку Дирекции ООПТ Прикамья на организацию особо охраняемого геологического объекта «Мечкинская пещера». Как сообщает telegram-канал Кунгурской ледяной пещеры, в скором времени государственное учреждение станет правообладателем пещеры. После этого также планируется проработать вопрос организации посещения пещеры.

«Это первый опыт предоставления подобного права пользования пещерой в Пермском крае. Оно требует от правообладателя сохранения научного и эстетического назначения геологического объекта. При этом создание особо охраняемого геологического объекта не будет препятствовать экскурсионной деятельности при условии соблюдения требований природоохранного законодательства», — отмечается в публикации.

Большая Мечкинская пещера известна уже более 100 лет. Находится в 20 км к северу от Кунгура, в 2 км от населённых пунктов Заспалово и Родионово, на левом берегу реки Мечки. Пещера состоит из пяти гротов, соединённых проходами общей протяжённостью 350 м, высота самого большого грота достигает 7 м. В зимний период в ней образуются сталактиты, сталагмиты и сталагнаты.

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