В Пермском крае пройдёт VIII Фестиваль экстремальных видов спорта «БерингАкваФест» Основные события развернутся 2 и 3 августа Поделиться Твитнуть

В Осе с 1 по 3 августа 2025 года состоится VIII Фестиваль экстремального спорта «БерингАкваФест» (0+), включающий спортивные состязания, научные дискуссии и развлекательную программу.

Старт мероприятию даст научно-практическая конференция, приуроченная к 300-летию начала Великой Северной экспедиции. Местом проведения станет Осинский краеведческий музей. Стоит отметить, что Оса непосредственно связана с этими историческими событиями, сохраняя память о Витусе Беринге, Алексее Чирикове и других участниках экспедиций.

Основные события развернутся 2 и 3 августа на городском пляже, где пройдут соревнования по аквабайку, снегоходам и фристайлу на гидроциклах и заплывы на самодельных плавсредствах. Регистрация на последний вид соревнований еще открыта.

Продолжается прием заявок на участие в турнире по пляжному волейболу. Новинкой этого года станут соревнования по пляжной борьбе и боксу.

По словам заместителя министра физической культуры и спорта Пермского края Андрея Ипатова, «БерингАкваФест» — значимое событие для Осы, привлекающее семьи и гостей из разных регионов. Фестиваль давно перерос рамки спорта, включая научную конференцию и разнообразные программы для детей и семей.

В программе фестиваля — открытие памятной плиты в Осинском музее, прогулки по исторической части города и осмотр макета «Осинской крепости». Вечером 1 и 2 августа на главной сцене выступят группы ROCKY 2 и CHICKEN GUN.

3 августа зрители смогут наблюдать за соревнованиями по аквабайку и волейбольными матчами. Закрытие фестиваля запланировано на 12:30.

Подробная программа фестиваля и актуальная информация доступны в группе ВКонтакте «Оса — акватория Беринга».

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