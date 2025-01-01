С начала года в Перми вынесли более 81 тысячи постановлений о неоплаченной парковке Штрафы превысили 188 млн рублей Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

За первое полугодие 2025 года в Перми вынесли свыше 81 тыс. постановлений о штрафах за неоплаченную парковку, а общая сумма штрафов превысила 118 млн руб. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

Согласно отчёту Пермской дирекции дорожного движения, более 116 млн руб. из этой суммы уже поступили в городской бюджет. Для принудительного взыскания в Федеральную службу судебных приставов направлено более 14 тыс. постановлений на сумму свыше 21 млн руб.

Больше всего штрафов зафиксировано в зоне платной парковки № 102, что объясняется её центральным расположением, ошибками пользователей при указании тарифной зоны и высокой стоимостью парковки, рассказали в администрации.

Сейчас в городе функционирует семь платных парковочных зон в центре, где стоимость часа парковки варьируется от 20 до 40 руб.

Неоплата парковки влечёт за собой штраф 1 тыс. руб. за первое нарушение в году и 2 тыс. руб. за каждое последующее.

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