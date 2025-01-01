Телефонные мошенники лишили пенсионерку из Перми 150 тысяч рублей Вернуть средства ей помог только суд Поделиться Твитнуть

Сергей Глорио

Прокуратура Свердловского района Перми помогла пенсионерке, пострадавшей от киберпреступников. У пожилой женщины мошенники украли 150 тыс. руб., представившись сотрудниками банка.

Как сообщили в пресс-службе надзорного ведомства, после звонка якобы из банка, выполняя указания звонившего, женщина установила на свой телефон банковское приложение. С его помощью она оформила онлайн-кредит на 150 тыс. руб. Полученные деньги она перевела на счёт, который ей назвали «безопасным», но на самом деле он принадлежал мошенникам.

В рамках расследования уголовного дела удалось установить владельца карты, на которую были переведены украденные у пенсионерки деньги. После этого прокурор подал иск в Кемеровский районный суд, который постановил взыскать с дроппера сумму неосновательного обогащения.

Сейчас все похищенные деньги вернули пенсионерке.

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