Численность безнадзорных животных в Перми снизилась почти в 3 раза Также зафиксировано уменьшение количества стай с 55 до 19 Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Управление экологии и природопользования администрации Перми в 2025 году провело исследование, посвящённое бродячим животным на территории города. Согласно опубликованным данным, по сравнению с 2022 годом, популяция животных, не имеющих хозяев, сократилась в Перми почти в три раза. Также зафиксировано уменьшение количества стай с 55 до 19. Значительное сокращение крупных стай привело к существенному снижению репродуктивной способности собак в городской среде.

Анализ данных за 2018-2025 годы выявил заметное уменьшение численности бездомных собак. Снижение по сравнению с 2022 годом составило 63,6%, по сравнению с 2020 годом — 71,2%, а по сравнению с весной 2019 года — 77,2%.

Сокращение численности объясняется позитивными изменениями в системе обращения с безнадзорными животными, такими как: активный отлов крупных собачьих стай, прекращение практики возврата отловленных животных в места их обитания, ужесточение правил передачи собак новым владельцам, а также строительство двух современных муниципальных приютов: на ул. Верхне-Муллинской, 106а, вместимостью 350 мест, и на ул. Верхнемостовой, 38, рассчитанного на более 1 тыс. мест.

Большая часть бродячих собак была замечена на дворовых территориях (55%). Среди других мест обитания выделяются железнодорожные пути, теплотрассы, гаражные комплексы, пустыри и складские территории. Самая высокая плотность бездомных животных наблюдалась в микрорайонах Верхняя Курья, Акулова, Висим и Гайва. Наименьшее количество животных зарегистрировано в микрорайонах Центр, Данилиха, Железнодорожный и Балатово. Заметное сокращение численности отмечено на территориях Новый Крым, Закамск, Нижняя Курья, Акулова, Гайва, Лёвшино, Вышка-2, Запруд, Городские Горки, Висим, Владимирский, Центр, Данилиха, Железнодорожный, Крохалева, Балатово, Нагорный, Заостровка и Липовая Гора.

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