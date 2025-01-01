В августе власти Перми выставят на торги 31 участок под ИЖС Всего состоится пять аукционов Поделиться Твитнуть

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По информации департамента земельных отношений городской администрации, на аукционах, которые пройдут 7, 13, 14, 21 и 28 августа, будет выставлено 34 участка земли общей площадью 34,7 тыс. кв. м, 31 из них — под индивидуальное жилищное строительство (ИЖС).

Два участка в Индустриальном районе, расположенные по адресам: ул. Промышленная, 94ж и ул. Стахановская, 56, предлагаются для строительства складов и организации складских зон. Ещё один участок в Орджоникидзевском районе (ул. Опытная, 2а) предназначен для размещения предприятий, занимающихся ремонтом автотранспорта.

Большая часть участков, предназначенных для ИЖС, а именно 18, находится в м/р Ново-Бродовский. Кроме того, возможность арендовать или приобрести землю под строительство частных домов доступна в Ленинском, Мотовилихинском, Кировском, Орджоникидзевском и Индустриальном районах города. Площадь предлагаемых участков варьируется от 472 до 1952 кв. м.

Детальная информация об аукционах доступна на официальном веб-сайте администрации Перми в разделе «Торговая площадка», а также на специализированном сайте, посвященном проведению торгов.

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