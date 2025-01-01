Жителя Перми осудят за смертельное ДТП на трассе у Гремячинска Поделиться Твитнуть

ГУ МВД России по Пермскому краю

Межмуниципальный отдел МВД России «Губахинский» завершил расследование уголовного дела в отношении 50-летнего пермяка. Ему инкриминируется совершение преступления, квалифицированного ч. 3 ст. 264 УК РФ, а именно нарушение правил дорожного движения, повлекшее гибель человека по неосторожности.

Согласно материалам дела, в мае текущего года обвиняемый, находясь за рулем автомобиля «Газель», ехал по трассе Кунгур—Соликамск. В районе Гремячинска, входящего в Губахинский муниципальный округ, он предпринял попытку избежать столкновения с другой «Газелью», стоявшей на дороге в попутном направлении. Однако при этом грубо нарушил ПДД, а также проигнорировал знаки, предупреждающие о проведении дорожных работ и необходимости объезда препятствия слева. В результате он выехал на правую обочину и совершил наезд на сотрудника дорожной службы, выполнявшего ремонт.

В результате ДТП 48-летний житель Чусового получил несовместимые с жизнью травмы и скончался на месте происшествия.

Как пишет ВЕТТА, материалы уголовного дела переданы в суд для рассмотрения по существу.

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